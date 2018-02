Stéphane Moreau sur la sellette: va-t-il devoir quitter Nethys ce lundi soir ?

Stéphane Moreau ne quittera sans doute pas Nethys ce soir, mais il y a bien un conseil d’administration de Finanpart à 19 heures ce lundi. Finanpart est la société qui fait écran entre l’intercommunale Publifin et sa filiale commerciale Nethys. Le cdH et Écolo comptent bien, à cette occasion, poser la question du départ du patron de Nethys, mais si l’avenir de Stéphane Moreau sera évoqué aujourd’hui, il ne sera certainement pas réglé à la fin de cette réunion. D’ailleurs, toute une série de décisions sont sur la table.

Pour commencer, Finanpart va se nommer une nouvelle présidente. La socialiste Stéphanie de Simone va remplacer Paul-Émile Mottard, démissionnaire, après qu’elle lui ait, pour la même raison, déjà succédé à la tête de Publifin. Ensuite, Finanpart va décider de sa propre fin. Le holding ne fera plus écran entre l’intercommunale Publifin et sa société commerciale Nethys, ça clarifiera la structure du groupe. L’absorption de Finanpart sera effective d’ici quelques semaines. En attendant, Finanpart va imposer une série de mesures à sa filiale Nethys. Les cadres ne pourront plus gagner plus que 245.000 euros brut par an et RESA sera bien séparé des activités commerciales de Nethys.

Reste le plus gros morceau : la direction et Stéphane Moreau. cdH et Écolo veulent le voir partir, le MR veut une solution globale, mais n’en dit pas plus, le PS officiellement ne dit rien, mais là en interne, le nom de Stéphane Moreau devient petit à petit synonyme de tracas.

Réunion donc du conseil d’administration de Finanpart à 19 heures aujourd’hui.