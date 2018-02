Publifin: Muriel Targnion (PS) regrette la démission de Mottard et pointe du doigt le MR Liégeois

La bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion (PS), administratrice de l'intercommunale Publifin, n'a pas été tendre envers le MR liégeois à l'issue du conseil d'administration convoqué vendredi en urgence à la suite des révélations concernant la possible falsification du rapport adressé au gouvernement et au parlement wallons. "Alors que nous étions unis, c'est un CA divisé actuellement", a-t-elle précisé.

Selon elle, Paul-Emile Mottard a démissionné de la présidence du CA de Publifin après avoir reconnu qu'une erreur de transcription a été commise au sein de son cabinet. Elle a ainsi regretté la situation tout en admettant que la position de M. Mottard "n'était plus tenable vu les opinions qui ont été exprimées autour de la table".

"Il a effectué un travail méticuleux, était à l'écoute de tout le monde et veillait à ce que chacun puisse être entendu", a souligné Mme Targnion au sujet de M. Mottard en tant que président du CA de Publifin. Et de pointer du doigt le MR liégeois, en particulier le vice-président du CA de Publifin et député wallon, Fabian Culot.

"En interview, il a parlé de la vente des médias alors que la décision n'a pas encore été prise. Il a commis une erreur et j'estime que la faute est bien plus grande que celle de Paul-Emile Mottard", a-elle affirmé.