Publifin: la mission des délégués spéciaux du gouvernement prolongée de 3 mois

Le gouvernement wallon a décidé, jeudi matin, de prolonger de 3 mois la mission des deux délégués spéciaux qu'il avait désignés pour remettre de l'ordre au sein de l'intercommunale liégeoise Publifin, a indiqué la ministre des Pouvoirs Locaux, Valérie De Bue (MR), interrogée sur l'évolution du dossier par Stéphane Hazée (Ecolo) en commission du Parlement de Wallonie.

Alexia Autenne, professeure en droit de l'entreprise à l'UCL et à l'ULB/UMons, et Laurent Gheeraert, professeur en économie et gestion à la Solvay Brussels School, avaient été désignés par l'exécutif régional en mars dernier, pour une durée initiale de 3 mois.

Tous deux faisaient partie des 13 professeurs d'université qui avaient réalisé l'audit stratégique, économique et financier du groupe Publifin, commandé par la Région wallonne.

Lors de leur désignation, ils avaient été chargés d'assister aux réunions des organes de gestion de Publifin et d'informer le gouvernement sur l'évolution du groupe, en vue de l'application des recommandations de la commission d'enquête parlementaire. Leur mission vient donc d'être prolongée de 3 mois, a assuré la ministre en rappelant que le 4e rapport trimestriel de Publifin, faisant état du suivi des recommandations de la commission, est attendu pour la fin du mois de juillet.