PTB-PS, la guerre des gauches, un scénario écrit d'avance selon la presse: la FGTB le déplore, l'Echo s'en félicite

Deux semaines après les élections, est-il encore possible de voir naître des alliances PS-PTB dans les communes? Cela semble difficile à envisager vu les récents propos qui ont suivi l'échec des négociations à Molenbeek et Charleroi.

"Ils ne veulent pas risquer de prendre des responsabilités, lançait Paul Magnette sur Jeudi en Prime. Je crois qu'ils ont vraiment trompé les électeurs qui ont voté pour eux en espérant qu'il y ait du changement, ils se sont moqués d'eux".

"Mais il rigole? Que du contraire. On est justement fidèles à nos électeurs, qui nous ont dit qu'ils voulaient une rupture à gauche, du logement social, du transport gratuit, des mesures radicales parce qu'on en a marre de faire comme on a toujours fait. Et on n'a ps senti chez Paul Magnette la volonté de cette rupture-là" rétorque Raoul Hedebouw au micro de la RTBF

Pour le PTB, Paul Magnette a mené des négociations pour la galerie, pour faire de la com’. Pour preuve, selon le parti marxiste, cette campagne sur les réseaux sociaux, lancée par le PS aussitôt après l'échec: "C'est fou, ils ont négocié à 16h30, vous sortez à 17h20, et à 17h21, tous les visuels sont prêts, c'est bien la preuve que du côté du PS, on ne croyait pas une seconde que ces négociations avaient une quelconque chance"