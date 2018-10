PS - PTB: pourquoi l'accord est impossible

Your browser does not support iframes.

Avec une percée significative en Wallonie et à Bruxelles, le PTB fait partie des "gagnants" des élections communales. Dans certaines commune, le parti a engagé des négociations avec le PS pour entrer dans des majorités. Dans la quasi-totalité de ces villes, les négociations ont été écourtées, excluant le PTB des Conseils communaux. Est-ce du à un manque de volonté du parti souvent qualifié d'extrême gauche ou à une incompatibilité avec le socialisme ? C'est ce que nous tenterons de savoir ce soir.

Ce mardi, PS et PTB ont rompu les négociations dans les communes de Seraing, La Louvière et, un peu plus tard, Liège. Selon le porte parole du Parti des travailleurs belges, la fin des négociation est Cité Ardente est "étonnante". "On pensait que les discussions avançaient au niveau du fond", se plaint-il.

Nous recevrons ce soir Germain Mugemangango (PTB), André Flahaut, ministre du Budget de la Fédération Wallonie Bruxelles (PS), Richard Miller député fédéral (MR), Michel Meyer, président de la CGSP.

Mais aussi Charlotte Dumont, vice-présidente du COMAC-ULB, Olivier Hamal, président du Syndicat National des Propriétaires et des Copropriétaireset Stephane Thiery, porte-parole du TEC.

