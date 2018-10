Provinciales 2018: Mathieu Michel, le petit frère de Charles, champion toutes catégories des voix de préférence

On en parle moins, mais les candidats à l'élection provinciale réalisent aussi pour certains de jolis scores en voix de préférence.

C'est notamment le cas d'un certain... Mathieu Michel, président du Collège provincial du Brabant wallon, et qui se présentait à nouveau au suffrage de l'électeur dans la "jeune province" en 2018.

Avec un certain succès, puisque qu'avec 11.211, c'est ce petit frère du Premier ministre qui a obtenu le plus de voix de préférence parmi les candidats à l'élection provinciale, tous districts et toutes provinces confondues!

Suivent pas moins de 5 socialistes dans ce classement particulier, tous hainuyers: Serge Hustache à ATh, Eric Massin à Charleroi, Dorothée De Rodder à Tournai, Jean-Pierre Lépine à Boussu et Fabienne Capot à La Louvière.