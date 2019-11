Propriétaire de panneaux photovoltaïques? Votre facture d'électricité pourrait bien augmenter

Les propriétaires wallons de panneaux photovoltaïques risquent bel et bien de payer leur électricité plus cher dès janvier. Le gouvernement wallon s'était engagé à reporter cette augmentation des tarifs de cinq années supplémentaires, mais il reste très peu de temps pour agir d'ici là, rapportent Le Soir et Sudpresse ce mardi.

Les tarifs de l'électricité sont établis plusieurs années à l'avance par la Commission Wallonne Pour l'Énergie (CWaPE). Or, il était initialement prévu que ces tarifs augmentent dès 2020 pour les détenteurs de panneaux.

On considère que ces derniers doivent payer l'utilisation du réseau électrique, par souci d'équité, même si leur production d'électricité compense leur consommation. La différence pourrait se chiffrer à plusieurs centaines d'euros par an supplémentaires, ce qui permettrait une réduction de la facture des autres consommateurs d'une vingtaine d'euros par an.

Augmentation dès le 1er janvier

Mais depuis, le nouveau gouvernement wallon a promis de geler cette mesure jusqu'en 2025, et s'y était engagé explicitement dans l'accord de gouvernement. Le ministre wallon de l'Énergie, Philippe Henry (Ecolo), explique avoir déposé au conseil d'État un texte qui demande à la CWaPE d'adapter ses tarifs dans ce sens. "Le gouvernement tente d'apaiser les choses, assure-t-il. En ce qui concerne l'accord de gouvernement, l'étape suivante sera le Conseil d'État. La CWaPE devra se positionner elle aussi, mais je pense que les uns et les autres sont dans une logique où l'on essaie de chercher des solutions."

Philippe Henry veut y croire, mais le régulateur wallon l'a déjà dit : il ne veut pas de ce report. La CWaPE annonce qu'elle introduira un recours si nécessaire.

Il est donc peu probable que le texte passe tous les stades juridiques avant le mois de janvier. Les tarifs devraient bien augmenter dès le premier de l'an pour les détenteurs de panneaux, bien que le gouvernement wallon ait prévu un effet rétroactif au premier janvier : si les nouveaux tarifs sont de nouveau adaptés dans le courant de l'année 2020, les sommes facturées selon les anciens tarifs pourraient être remboursées aux clients.