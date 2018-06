Propos de Theo Francken: Elio Di Rupo "en appelle à un sursaut moral et éthique"

Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken (N-VA) a insisté mardi pour que l'Europe puisse à nouveau réaliser des refoulements (push-backs) de bateaux de migrants et a déclaré qu'il faudrait pour ce faire contourner l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), avant de nuancer ses propos quelques heures plus tard. Pour le président du PS Elio Di Rupo, les propos de Theo Francken "dépassent l'entendement : il appelle désormais à ne plus respecter le fondement essentiel de toute démocratie".

Ce mercredi le Premier ministre Charles Michel a déclaré qu'il n'avait "pas de leçons à recevoir de la part de l'opposition qui voit des outrances partout". Elio Di Rupo réfute la vision de Charles Michel : "L’opposition ne détourne nullement l’attention, mais réagit à des propos dévastateurs pour la démocratie et explicitement tenus, mot pour mot", par Theo Francken. Le Premier ministre "serait bien avisé de présenter, au nom de son gouvernement tout entier, ses excuses aux citoyens belges pour le tort causé" par Theo Francken. Le Parti socialiste "en appelle à un sursaut moral et éthique de la part du Premier ministre et de ses ministres".