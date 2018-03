Prolonger la vie des F-16: le ministre de la Défense Vandeput dit n'avoir rien caché

Ces rapports du constructeur militaire Lockheed Martin ont été demandés par les gestionnaires de la flotte qui, de la sorte, se tiennent au courant de l'état de celle-ci. La prolongation de 6 ans évoquée est donc à comprendre d'un point de vue théorique. En fonction du nombre d'heures de vol réelles ou équivalentes des appareils, certains pourraient être prolongés, alors que d'autres devront bel et bien être remplacés dès 2023, comme prévu, lorsqu'ils auront atteint 8000 heures de vol, a expliqué M. Vandeput.

Le ministre a insisté sur la volonté de transparence qui anime le gouvernement depuis le lancement de la procédure de remplacement des chasseurs-bombardiers de l'armée belge. "Je n'ai jamais caché la moindre information au gouvernement et au parlement", a souligné le ministre.

Le Premier ministre veut une enquête

Le Premier ministre, Charles Michel, a demandé au ministre de la Défense qu'une enquête soit menée au sein du département afin de savoir qui a commandé l'étude sur la possibilité de prolonger les F-16 et qui en connaissait l'existence, a-t-on appris dans l'entourage du Premier ministre.

Le sp.a invoque des mails de la Défense

Le sp.a a mis la main sur un mail de mai 2017 dans lequel quelqu'un, au sein de la Défense, demande si l'information à propos de l'étude sur les F16 ne devrait pas être partagée avec le Chef de la Défense Marc Compernol et le ministre de la Défense Steven Vandeput (N-VA).

"I think this needs to be elevated to the CHOD/MOD as they need the correct information", peut-on y lire ("je pense que ceci doit être transmis au chef de la Défense/ministre de la Défense, vu qu'ils ont besoin de l'information correcte").

Selon le président du sp.a John Crombez, il y a aussi eu, en 2016, un échange téléphonique courroucé entre Frederik Vansina, le chef de la composante Air, et Lockheed Martin, lors duquel le militaire belge demandait d'arrêter les calculs sur la disponibilité des F16.