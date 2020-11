Prolongation du nucléaire en Belgique : il est minuit moins une pour Engie qui entend arrêter ses investissements

La direction d’Engie l’a décidé et l’a communiqué ce mardi à l’ensemble de son personnel. Elle arrête ses investissements dans le nucléaire. En d’autres termes, le nucléaire en Belgique, c’est fini en 2025, conformément à la loi de sortie du nucléaire votée en 2003.

C’était dans l’air. Engie-Electrabel envoyait depuis plusieurs semaines des avertissements au gouvernement Vivaldi et à sa ministre de l’énergie, Tinne Van der Straeten. Si l’entreprise n’obtenait pas une position claire du gouvernement avant fin 2020 pour une prolongation des deux plus récentes centrales belges, Doel 4 et Tihange 3, elle ne pourrait pas assurer la poursuite des travaux de leur mise en conformité, ni commander à temps le matériel de sécurité et le combustible nécessaire (la matière fissile) pour les faire fonctionner.

Pas de prolongation du nucléaire après 2025 pour le gouvernement, Engie acte et arrête ses investissements dans le nucléaire

Or, la ministre de l’Energie s’est tenue à ses positions. Pas de prolongation prévue après 2025. Mais elle s’était laissée jusque fin 2021 pour changer d’avis si l’approvisionnement énergétique du pays était en question.

Dans son discours adressé au personnel, Thierry Saegeman, le patron du nucléaire belge chez Engie-Electrabel a acté : "Cette position très ferme du gouvernement nous oblige à nous préparer pour un changement de cap. Nous devons maintenant tous focaliser toutes nos ressources, en personnel et matériel en vue de la préparation à la mise à l’arrêt définitive et du démantèlement de nos 7 unités. […] Cela signifie, pour nous, que nous accélérons une sortie complète du nucléaire en 2025."