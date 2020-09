Prolongation du gouvernement Wilmès : suivez la séance plénière de la Chambre en direct à 14h15

La Chambre des représentants se réunit en séance plénière ce jeudi à 14h15. La séance est marquée de l’empreinte du coronavirus Tous les députés ne seront présents dans l’hémicycle. Un nombre de députés maximum par groupe politique est prévu pour respecter les mesures de distanciation sociale. Les autres députés suivent les débats et votent à distance.

Ce jeudi 17 septembre, la séance plénière aurait dû être le théâtre d’un vote de confiance. Il n’en sera rien, même si la Première ministre, Sophie Wilmès s’était engagée à demander la confiance du Parlement dans les six mois suivant sa prise de fonction. Il est juste prévu que la Première ministre prolonge son mandat d’une quinzaine de jours pour laisser encore un peu de temps aux négociateurs de la probable future coalition gouvernementale "Vivaldi" d’aboutir dans leurs travaux. Les négociations pour la formation de cette coalition fédérale ont été retardées lorsque l’un des préformateurs Egbert Lachaert a été testé positif au coronavirus.

En l’absence de vote et vu le contexte, plusieurs députés ont prévu d’interpeller la première ministre sur cette situation. C’est le cas de la députée cdH, Catherine Fonck, du député PTB Raoul Hedebouw, et des députés Peter De Roover et Barbara Pas, respectivement députés N-VA et Vlaams Belang. Ces interpellations porteront sur l’engagement de la première ministre de redemander la confiance au plus tard à la mi-septembre.

Le reste de la séance est consacré à l’examen et à la prise en considération de propositions de loi.