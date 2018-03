Prolongation des F-16: il y a eu manipulation d'informations au sein de la hiérarchie de l'armée

La VRT publie ce mercredi une enquête qui montre qu'il y a bien eu manipulation d'informations au sein de la hiérarchie de l'armée au sujet du remplacement des F-16. Des personnalités importantes de l'armée savaient que cet avion aurait pu être utilisé plus longtemps, mais ont délibérément tu cette information. Au moins trois généraux sont impliqués, selon des e-mails que la VRT a consultés.

En 2016, l'informateur de la VRT a reçu des information de la firme Lockheed Martin selon lesquelles les F-16 peuvent être maintenus en service plus longtemps que les 8000 heures prévues. Il prévient son supérieur hiérarchique, qui lui répond via e-mail d'être prudent, "tant que personne ne pense que les F-16 peuvent voler plus que 8000 heures. Fais très attention".

Des informations plus détaillées arrivent du constructeur, selon lesquelles il se confirme que les F-16 peuvent rester en service six ans de plus sans que cela ne coûte trop cher. Lorsque cela doit être présenté à un groupe d'officiers supérieurs, l'informateur de la VRT reçoit de son supérieur l'ordre de "ne pas utiliser les slides" au sujet de la longévité plus grande des avions. "Ce n'est pas le bon moment. Le programme d'achat est entré dans une phase cruciale. Nous ne devons pas perturber ce moment sensible".

Toutes les informations ont été transmises à deux généraux et au colonel Harry Van Pee (le chef de projet du remplacement des F-16). Mais elles ne sont jamais arrivées au niveau ministériel, selon ce que disait mardi Steven Vandenput devant la Commission Défense de la Chambre.

Des gradés renoncent à leur fonction

Un certain nombre de hauts gradés au sein de l'armée potentiellement impliqués dans la non-transmission de l'étude sur les possibilités de prolonger l'activité des F-16 ont renoncé provisoirement à exercer leurs fonctions, a indiqué ce mercredi le général Marc Compernol, chef de la Défense.

"Aujourd'hui, en ma qualité de chef de la Défense, avec le ministre de la Défense Steven Vandeput, je me suis entretenu avec plusieurs personnes potentiellement impliquées dans la non-transmission de l'étude sur l'usure des métaux. Ces personnes ont proposé de se retirer de leurs fonctions le temps de l'enquête. Elles restent disponibles pour l'enquête. Le ministre et moi-même avons toute confiance dans le déroulement de l'enquête", a déclaré Marc Compernol.