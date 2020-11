Projet pilote en Wallonie pour distribuer des collations saines aux enfants précarisés

Dans le cadre du plan de sortie de la pauvreté 2020-2024, le gouvernement wallon vient de marquer son accord, jeudi, pour lancer un projet pilote visant à distribuer gratuitement des collations saines et équilibrées aux enfants de 20 écoles maternelles et primaires situées dans des zones à indices socio-économiques plus faibles.

Ce projet se déroulera sur deux années scolaires et permettra de distribuer 400.000 collations gratuites et durables à 5.000 élèves.

Concrètement, un potage ou une collation saine, variée comme des salades de fruits, des légumes en bâtonnet, des jus de fruits et légumes frais, etc. seront servis aux enfants deux fois par semaine, en cours de journée.

Le Collectif Développement des Cantines Durables composé de 7 partenaires (L'asbl Influences Végétales, la Ceinture Aliment-Terre liégeoise, L'asbl Goodplanet, le GAL pays de l'Ourthe, L'asbl Ma terre, mon assiette, le GAL de l'Entre-Sambre et Meuse, l'asbl Le renard qui passe) a été choisi pour mener à bien cette expérience pilote. Il jouera notamment un rôle de facilitateur pour amener des produits, frais, locaux dans les écoles et accompagner ces dernières dans une démarche d'autonomie à long terme.

A l'issue de cette expérience de deux ans, le gouvernement évaluera ce projet budgété à hauteur de 420.000 euros, en vue d'une extension, voire d'une généralisation de l'initiative.