Projet e-classe: des archives des médias publics pour aider les profs

Les ministres Jean-Claude Marcourt (PS) et Marie-Martine Schyns (cdH) ont lancé, ce matin, le projet « e-classe ». Une sorte de bibliothèque de supports éducatifs en ligne visant à épauler les enseignants dans l’élaboration de leurs cours. L’objectif est de permettre au corps enseignant d’enrichir leurs contenus et de rendre possible de nouvelles manières d’enseigner avec de nouvelles technologies et de nouveaux supports.

Reportages, interviews et extraits de JT

Le but de la plateforme est de fournir un lieu central, en ligne, regroupant des ressources de qualité, fiables et validées pour leur potentiel d’exploitation pédagogique. Des archives audiovisuelles comme des reportages, interviews, extraits de Jt ou d’émissions pourront servir de bases pour élaborer des cours. Des dossiers thématiques sont aussi à disposition comme sur le Brexit, l’environnement, la bande dessinée, etc. Des dossiers qui permettront et aux enseignants et aux élèves de mieux analyser et décrypter l’actualité.

Une plateforme créée en partenariat avec la RTBF et la Sonuma qui assure la conservation ; la préservation et la numérisation du patrimoine audiovisuel de la RTBF. Ce sont plus de 500 ressources vidéos originales qui sont désormais disponibles pour les enseignants et les professionnels de l’éducation et qui seront bientôt complétées par 200 contenus produits par ARTE. À cela s’ajoutent les archives de l’administration générale de l’Enseignement et notamment de nouvelles fiches-outils concernant les aménagements raisonnables destinés aux élèves à besoins spécifiques.