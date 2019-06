Profondément remanié, le parlement bruxellois fait sa rentrée ce mardi

Comme son homologue wallonne, la Région bruxelloise procédera, mardi après-midi, à l'installation de son nouveau parlement, marquée par un remaniement en profondeur. Plus de la moitié des 89 députés n'en faisaient pas partie sous la législature précédente. Les formations politiques qui le composent seront aussi plus nombreuses. Dans l'attente de l'attribution de la fonction, dans le contexte de la future coalition encore à déterminer, la séance sera présidée par le doyen d'âge, le bourgmestre de Ganshoren Pierre Kompany (cdH). Le père du Diable rouge Vincent Kompany est âgé de 71 ans.

Près de la moitié des députés bruxellois qui ont achevé la législature précédente ne se présentaient plus au scrutin. Le scrutin régional du 26 mai dernier, a confirmé, en le renforçant, le changement de profil significatif de l'assemblée qui se profilait.

Une composition plus hétéroclite

Celui-ci s'explique aussi par une composition plus hétéroclite de l'assemblée: les plus forts, en 2014, le PS et le MR ont perdu des plumes (-4 et -5 sièges), tout comme le troisième, DéFI (-2) et le cdH (-3), au profit d'Ecolo (+7) et du PTB (+6).

Du côté flamand, l'Open Vld a perdu deux sièges, le CD&V, un. Groen en a gagné un ce qui lui donne la première place en représentation (4 sièges sur 17). Des petites formations, Agora et Dier Animal, font leur apparition en rejoignant les rangs des listes représentées par un siège (CD&V, Vlaams Belang et PVDA).

En tenant compte des suppléant(e)s appelés à siéger, d'emblée, le parlement bruxellois devrait compter, dans un premier temps, 42 femmes (sur 89), soit six de plus.