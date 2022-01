Production audiovisuelle : plus de 30,5 millions d'euros ont été levés par le Tax shelter en 2021

Avec plus de 30,5 millions d'euros levés en 2021, dont 34% pour les Arts de la Scène, Taxshelter.be et ING, son partenaire, ont contribué au financement de 225 projets audiovisuels et scéniques, en collaboration étroite avec 57 producteurs agréés néerlandophones et francophones, a annoncé mardi la société qui œuvre au financement de la production audiovisuelle belge.

Malgré le contexte sanitaire en 2020, Taxshelter.be précise avoir maintenu une croissance de plus de 21% par rapport à 2020.

Taxshelter.be a ainsi soutenu, en 2021, 149 œuvres audiovisuelles et 76 œuvres scéniques: 43 longs métrages, 33 courts métrages, 54 documentaires, 10 projets d'animation, 9 séries TV, 45 pièces de théâtre, 14 opéras, 3 concerts, 4 spectacles de danse et 10 spectacles totaux.