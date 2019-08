Prochain mercato au gouvernement fédéral: avec quelle réorganisation?

Les prochaines semaines risquent d’être animées au sein de l’actuel gouvernement Michel, surtout après l’annonce de Charles Michel, samedi soir, proposant Didier Reynders pour le poste de Commissaire européen.

Le gouvernement va devoir gérer ce départ, et celui un mois plus tard de Charles Michel lui-même. Un contexte compliqué surtout qu’à ce moment-là, il n’y aura probablement pas de nouveau gouvernement au fédéral. Cela laisse prévoir une belle réorganisation de l’actuel gouvernement, bien qu’il soit minoritaire et en affaires courantes.

>> "Antidémocratique", "absence de débat" : les réactions très critiques sur le choix de Didier Reynders comme commissaire européen

Il est difficile d’imaginer, en effet, que les attributions de Didier Reynders, c’est-à-dire la Défense et les Affaires étrangères, soient confiées à un ministre peu expérimenté ou peu connaisseur de ces matières, ou encore que le MR veuille absolument garder ces attributions dans son giron. Une réflexion qui sera aussi valable fin novembre, lorsque Charles Michel quittera le gouvernement pour la présidence du conseil européen.

S’il n’y a toujours pas de nouveau gouvernement à ce moment-là, le nom pressenti pour le remplacer était Didier Reynders. Mais vu son départ, on cite désormais le CD & V, Koen Geens.

Le nom de Wouter Beke, ministre et président du CD & V, est lui avancé, notamment au MR, pour être à la tête du prochain gouvernement fédéral, que ce soit avec ou sans la N-VA.