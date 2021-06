Procès des œufs contaminés au fipronil : le suspect principal condamné à 3 ans de prison, dont un ferme

Le tribunal correctionnel d’Anvers a condamné Patrick R., âgé de 49 ans et originaire de Ravels, à trois ans de prison, dont un ferme, les deux autres étant avec sursis.

Il y a quelques années, le principal suspect dans ce dossier avait mis sur le marché un "médicament miracle" naturel pour lutter contre les poux rouges chez les volailles, mais il l’avait mélangé avec une substance toxique, le fipronil.

Les conséquences avaient été désastreuses : des centaines d’élevages de volailles en Belgique et aux Pays-Bas avaient été bloqués à l’été 2017 après la découverte de fipronil dans des œufs de poule.

11 prévenus comparaissaient devant le tribunal correctionnel d’Anvers, sept personnes physiques et trois entreprises. Au final, trois personnes physiques et deux entreprises sont condamnées. Pour les six autres prévenus, c’est l’acquittement au bénéfice du doute.

C’est Patrick R. qui écope de la plus haute peine.

Le tribunal correctionnel impose aussi le paiement de 17 millions d’euros de dommages et intérêts à répartir entre les condamnés. Cet argent devrait servir à couvrir le dédommagement des fermes avicoles lésées dans cette affaire. En pratique, le fonds de l’AFSCA avait déjà procédé au dédommagement.