Procès Abdeslam: Avocats.be demande au ministre Jan Jambon "de se taire"

Avocats.be, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, a demandé dimanche au ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) "de se taire" après la sortie médiatique de ce dernier dans laquelle il estime incompréhensible que l'avocat de Salah Abdeslam ait demandé l'irrecevabilité des poursuites pour son client lors du procès de la fusillade à Forest. "L'impartialité est à la base de la séparation des pouvoirs", rappelle ainsi son président Jean-Pierre Buyle.

"Il est inacceptable que le ministre de l'Intérieur intervienne dans un dossier judiciaire en cours!", dénonce-t-il. "Qu'il s'occupe de la police et de la sécurité et laisse les avocats s'occuper du droit. Ceux-ci sont les seuls garants du respect des lois", ajoute-t-il. Que chacun fasse son métier dans un Etat de droit, résume-t-il.

Même discours chez l'Ordre des barreaux flamands

"Le ministre de l'Intérieur semble ne pas connaître le rôle d'un avocat dans un Etat de droit", avait réagi plus tôt dimanche l'Ordre des barreaux flamands. "Il appartient au juge, et non au ministre, de contrôler s'il y a un vice de procédure. Le juge ne peut être mis sous pression par qui que ce soit", avait souligné cet organe.

Sven Mary tacle Jambon

Il est temps de rappeler au ministre Jambon les principes de la séparation des pouvoirs", a réagi Sven Mary, l'avocat de Salah Abdeslam. "Il est inacceptable qu'un ministre en fonction s'implique dans une affaire pendante devant un tribunal", clame Sven Mary. "De cette manière, il met sous pression le tribunal dans un dossier délicat, avec un problème délicat."

Il ajoute: "Avec ces déclarations populistes, il amadoue peut-être un large public mais ce n'est pas son rôle en tant que ministre."

Jan Jambon rappelle de son côté que l'impossibilité de plaider l'acquittement d'un criminel sur base d'un vice de procédure figure dans l'accord de gouvernement, accord politique qui n'est pas encore traduit dans la loi.