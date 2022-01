Prix de l'énergie: Van der Straeten et Van Peteghem chargés d'analyser les diverses pistes

La ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten, a reçu la mission d'étayer, en concertation avec le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, les différentes pistes ouvertes en vue de trouver une réponse face à la flambée des factures d'énergie.

L'approche doit être la plus large possible. Elle doit, par exemple, inclure une réflexion sur la question des factures d'acompte. Le Premier ministre a indiqué les trois principes qui guideront l'action du gouvernement: des mesures temporaires, ciblées et durables pour les finances publiques. La première exigence semblait sonner le glas d'une réduction de la TVA pour diminuer le poids des factures pour les ménages.

Les ministres du gouvernement fédéral s'adressent aussi à leurs collègues régionaux, puisque les entités fédérées opèrent des prélèvements sur les factures.

En octobre, le gouvernement avait déjà agi pour réduire la facture énergétique des ménages à bas revenus. A long terme, une réforme de la facture via les accises et l'introduction d'une norme énergétique doivent permettre de maîtriser les prix.

Les experts s'attendaient à une normalisation après l'hiver, mais les prix continuent de grimper. Désormais, même les ménages à revenus moyens rencontrent des difficultés pour payer leur énergie.

Plusieurs pistes sont sur la table: le ministre des Finances a proposé une réduction temporaire de la TVA de 21% à 6%, soutenue par le PTB, tandis que le PS est favorable à un chèque énergie de 200 euros aux ménages à revenus moyens et que le MR a mis en avant un système de cliquet inversé.