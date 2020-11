Privés de public à cause du Coronavirus, cinquante spectacles seront diffusés sur Auvio

Les salles de spectacles avaient déjà souffert du premier confinement. La deuxième vague de l’épidémie de Coronavirus, cet automne, a continué de priver les théâtres et autres salles de public. Pour les artistes, les producteurs et les techniciens qui ont travaillé à de nouvelles productions et qui sont dans l’impossibilité de toucher leur public, la plateforme Auvio offrira une solution. Dans le prolongement du plan #Restart, visant à soutenir les acteurs du secteur culturel, la RTBF a imaginé d’enregistrer des spectacles et de les diffuser sur la plateforme Auvio. La ministre de la Culture et des Médias, Bénédicte Linard (Ecolo) a dégagé un budget d’1,6 million d’euros. Cela permettra de réaliser la captation d’une cinquantaine de spectacles.

Faire travailler un secteur à l’arrêt

Certains spectacles sont déjà en cours d’enregistrement et seront prochainement disponibles sur la plateforme Auvio. Au total, une quarantaine de spectacles en Wallonie et à Bruxelles feront l’objet d’une captation. Il y aura des pièces de théâtre, des spectacles de danse destinés à un public adulte. S’y ajouteront une dizaine de spectacles destinés à un public jeune. La RTBF mettra des moyens à disposition pour que les enregistrements puissent être hébergés sur la plateforme Auvio. L’initiative s’inscrit dans la continuité du plan #Restart initié en mai dernier pour venir en aide au secteur culturel. "L’accueil par le public cet été a démontré à lui seul tout le bien-fondé de la démarche", explique Jean-Paul Philippot, l’Administrateur général de la RTBF. ►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus Ce ne seront pas les techniciens de la RTBF qui réaliseront les enregistrements, mais des équipes extérieures, des sociétés indépendantes. "Cela permet aussi de faire travailler tous ces hommes et ces femmes, producteurs, réalisateurs, caméramans, techniciens qui sont aussi à l’arrêt", explique Axelle Pollet, porte-parole de la RTBF. Dans le milieu du spectacle, l’initiative est saluée. "Il y a tout de même pas mal de spectacles qui se répétaient ou qui devaient se jouer ou qui n’ont pas pu le faire. On a donc des plateaux qui sont disponibles, on a pour beaucoup de lieux, des équipes techniques disponibles et le dispositif, tel qu’il a été impulsé par la RTBF, avec l’aide de la ministre de la Culture vise justement à pouvoir, à la fois faire de l’emploi de comédiens et de techniciens et, en même temps, de pouvoir donner à voir des spectacles qui vont être captés dans de bonnes conditions", explique Serge Rangoni, le directeur du Théâtre de Liège. "C’est une proposition intéressante, puisque cela donne à tous ces artistes l’occasion de montrer leur travail, de leur donner de l’emploi, vu la situation parfois dramatique de certains d’entre eux, ainsi qu’aux techniciens qui accompagnent ces productions" estime Philippe Dejeneffe – président de la Feas, la Fédération des Employeurs des Arts de la Scène. "C’est de l’emploi puisque les comédiens, metteurs en scène et techniciens vont être rémunérés et des droits sont également prévus. Deuxièmement, c’est aussi l’occasion de montrer le fruit de leur travail à un public qui n’est pas présent physiquement, mais qui est présent quand même virtuellement. Une troisième bonne raison, c’est qu’ils disposeront d’une captation professionnelle pour pouvoir éventuellement vendre leur spectacle en Belgique ou à l’étranger", ajoute Philippe Dejeneffe.

Une vitrine bienvenue

Que ce soit pour les artistes présents dans ces spectacles enregistrés ou pour les équipes techniques qui gravitent autour, la perspective d’exister pour le public sur une plateforme comme Auvio est encourageante. "Un autre élément, pas négligeable, est un élément beaucoup plus psychologique. C’est le fait que les gens ont envie de faire leur métier, de faire quelque chose, de servir à quelque chose. Ici, la capacité que cela donne de penser des objets artistiques, de montrer et d’exercer son métier, c’est aussi un élément très important. On se projette dans quelque chose de concret", estime Serge Rangoni, directeur du Théâtre de Liège. Ce sera aussi l’occasion de renouer le contact avec les spectateurs. Les fidèles, à qui le spectacle manque : "Ceux-là, au moins, auront peut-être quelque chose d’autre à regarder et à pouvoir consulter", estime Serge Rangoni. Car garder le lien, toucher le public, lui donner ou redonner l’envie d’aller dans les salles de spectacle, c’est essentiel, pour le jour où il sera à nouveau possible de le faire.

Des spectacles, mais aussi des visites virtuelles de musées

Il est aussi prévu qu’une plus petite partie du budget soit consacrée à réaliser des visites virtuelles de musées. "Des guides, qui sont aussi à l’arrêt, vont faire des visites virtuelles pour montrer les trésors qu’il y a dans les musées. On va faire soixante capsules, des programmes courts pour faire des visites inédites dans les réserves des musées. On va raconter l’histoire de ce qui est stocké dans ces réserves", explique Axelle Pollet, porte-parole de la RTBF.