Prisons : quels dispositifs de rencontre entre direction et détenus ?

Après l’agression de la directrice de la prison de Jamioulx par un détenu, des questions peuvent se poser concernant les rencontres entre directeurs/trices de prison et les détenus. Sont-elles fréquentes ? Font-elles l’objet d’un dispositif particulier ? Marc Dizier, directeur de la prison d’Andenne, explique que ces rencontres se font sur base quotidienne, mais que les cas d’agression sont rarissimes. D’après lui, les établissements basent leur relation avec les détenus sur la confiance et non pas sur une surprotection.

Comme en témoigne Marc Dizier, les directeurs et directrices de prison ne restent pas calfeutrés dans leur bureau : "On circule dans les couloirs. Et concernant les rencontres avec les détenus, il faut savoir qu’il en existe de trois types".

Trois types de "rencontres" possibles

D’abord, il y a les rencontres qu’on pourrait qualifier de fortuites. Selon Marc Dizier, elles sont quotidiennes : "Une prison fonctionne un petit peu comme une ruche. Au hasard des couloirs et quand on se déplace, on croise des agents, on croise aussi des détenus qui vont chez le psychologue, qui vont chez le médecin, qui vont au travail, à l’atelier, etc".

Autre moment de rencontre : lorsque le directeur doit communiquer des éléments de son dossier à un détenu, il peut le voir personnellement.

Enfin, lorsqu’il y a une infraction au règlement de la prison, le détenu peut être convoqué pour une procédure disciplinaire. C’est dans ce cas de figure que la situation a dégénéré à la prison de Jamioulx. Pourtant, d’après Marc Dizier, il est rare qu’un détenu ait de tels comportements : "Il arrive qu’ils aient des mouvements d’humeur, mais une telle violence, c’est rare. Généralement, ça se déroule dans un climat qui n’est, c’est vrai, pas toujours positif puisque le détenu vient se manger une sanction, mais c’est un climat où on discute de la situation qui a posé problème. On essaie d’arriver à une solution qui soit comprise par le détenu".