Prisons : les visites devraient reprendre le 25 mai

Les visites dans les prisons pourraient reprendre le 25 mai prochain. Un plan est en tout cas sur la table pour établir des mesures de précautions sanitaires et permettre ainsi aux détenus d’avoir des contacts avec leurs proches en toute sécurité.

Depuis le 13 mars, les détenus n’ont plus vu leurs proches, autant dire que cette reprise des visites est très attendue.

Il nous manque, on a hâte que cela se finisse et que les visites reprennent

Devant l’entrée de la prison de Saint-Gilles, Danaé est venue apporter du linge propre à son compagnon en détention. C’est la seule chose qu’elle peut faire alors elle ne s’en prive pas. Pour elle, comme pour le père de ses deux enfants, l’absence de visite pèse : "C’est très dur car nous avons des enfants et il ne les voit plus depuis 2 mois. Ils sont petits et grandissent vite. On s’est vu par vidéoconférences, on se parle tous les jours par téléphone, mais ce n’est pas pareil. Mes enfants le réclament. Ma fille a deux ans et elle veut voir son papa et lui ne demande qu’une chose, c’est nous voir. Il nous manque, on a hâte que cela se finisse et que les visites reprennent."

Gel, masques et vitres

Mais avant que les visites reprennent, des mesures de précautions doivent être mises en place. Les syndicats comptent bien y veiller. Il en va de la sécurité du personnel et des détenus, alors il faut tout prévoir, comme l’explique Laurent Lardinois, secrétaire régional CGSP : "Le rythme des visites sera certainement moindre, en respectant les mesures de sécurité. Il faudra "cloisonner" les détenus pour ne pas que des détenus d’ailes différentes se mélangent. Il faudra des plexiglas dans les salles, des chemins tracés pour les visiteurs, du gel, des masques. Si le conseiller en prévention donne son accord et que les normes sont respectées, alors ça va."

Le docteur Gaëtan de Dorlodot, directeur médical des prisons de Bruxelles estime lui aussi qu’il est temps pour les prisons de suivre le mouvement de déconfinement. Mais il insiste aussi pour que cela se fasse de manière progressive : "Ce qui nous a sauvés dans les prisons, c’est d’avoir de la place pour pouvoir confiner les gens, les gérer en fonction des symptômes. Donc le message qu’il faut faire passer c’est de garder de la place, faire les choses doucement pour pouvoir réagir en fonction de la crise sanitaire."

Beaucoup d’éléments sont à baliser, comme le rythme des visites, la nécessité de rendez-vous, le nombre de personnes qui pourront venir. On imagine que ces visites suivront le même mécanisme que pour les contacts sociaux dans la population, en choisissant qui peut venir et en s’y tenant strictement, mais peut-être pas avec un nombre de quatre personnes autorisées.

Visites interdites depuis le 13 mars

Le premier cas de contamination au coronavirus dans une prison a été détecté à Mons le 12 mars. Le lendemain, le gouvernement officialisait une série de mesures spécifiques aux établissements pénitentiaires. Parmi elles, la suppression des visites, des permissions de sorties, des nouveaux congés pénitentiaires, des détentions limitées (travail ou formation en extérieur et retour à la prison en soirée).

Ces mesures, et d’autres, semblent avoir permis d’éviter une forte propagation de l’épidémie dans les prisons, comme cela a été le cas par exemple dans les maisons de retraite. Au final, il y a eu proportionnellement peu de cas de contamination.

Mais ces mesures n’ont pas pour autant été sans conséquences, surtout au début. Les conditions de vie étant difficiles pour les détenus, l’inquiétude étant grande, plusieurs émeutes ont éclaté dans certaines prisons. Pour tenter de conserver des contacts avec les proches, les détenus ont reçu des minutes gratuites de téléphone, ils ont parfois pu communiquer grâce à la vidéoconférence. Depuis le début de la pandémie, la population carcérale a également été réduite. Si les tensions se sont globalement apaisées, cela n’empêche pas les détenus de se sentir oubliés dans ce déconfinement.