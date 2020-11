Prison avec sursis pour deux marins bagarreurs de la frégate Léopold I

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné lundi par défaut deux jeunes matelots de la frégate Léopold I à respectivement huit et trois mois de prison avec sursis pour coups et blessures lors d'une bagarre qui les avait opposés à bord en mai 2019, lors d'une escale à Plymouth (sud de l'Angleterre).

Sous l'influence de l'alcool, les deux hommes - identifiés seulement par leurs initiales, T.G. et M.P., et âgés de 21 et 18 ans à l'époque des faits - en étaient venus aux mains à plusieurs reprises lors d'une fête organisée à bord dans la nuit du 17 au 18 mai 2019. Le premier avait accusé son jeune collègue d'être responsable de vols commis à bord de la frégate.

Blessés par leurs coups mutuels, les deux marins avaient été mis en incapacité de travail pour trois jours.

Aucun des deux hommes, qui disposent d'un casier judiciaire vierge, ne s'était présenté à l'audience du 19 octobre, affirmant se trouver en mer.

Le tribunal correctionnel a condamné T.G. à huit mois de prison avec sursis, ainsi qu'à une amende de 600 euros. M.P. a écopé d'une peine de trois mois avec sursis, assortie d'une amende de 400 euros. Tous deux étaient présents cette fois à l'audience.