Prince Laurent: "Impossible" de s'en tenir à l'agenda de mercredi, juge son avocat

"Cela me semble impossible" de suivre l'agenda de la commission spéciale Prince Laurent, "sauf à considérer que cette procédure n'est que de pure forme", écrit l'avocat Laurent Arnauts dans une lettre au président de la Chambre Siegfried Bracke datée du 16 mars. La commission spéciale, présidée par M. Bracke, entend limiter ses travaux à la journée de mercredi. Elle souhaite entendre l'avocat à 10 heures, organiser un débat à 14 heures, prendre connaissance du Mémoire de l'avocat, délibérer et établir un rapport.

Laurent Arnauts devait, au moment où il a rédigé son courrier, encore communiquer le Mémoire de défense qu'il viendra exposer. Il souhaitait également disposer encore d'un certain nombre de documents et correspondances internes et externes du gouvernement, depuis le début de l'affaire Laurent.

Manque de renseignement

L'avocat entend notamment avoir à sa disposition les documents et échanges, au sein du gouvernement, relatifs à la communication le 8 août 2017 par le premier ministre Charles Michel, après que celui-ci s'est rendu chez le roi Philippe, annonçant une sanction à l'égard du prince Laurent.

L'avocat souhaite être informé de la procédure en cours dans sa globalité, indiquant qu'il n'a rien obtenu comme renseignement, si ce n'est par la presse, quant à la suite de la procédure devant la séance plénière de la Chambre, la seule qui sera, au final, habilitée à décider de la retenue proposée par le gouvernement.