Prestation de serment au fédéral : les coulisses de la Chambre

Ce jeudi, le parlement fédéral va revêtir son nouveau visage. Les députés élus vont prêter serment à 14 heures. Cela fait donc plusieurs semaines que le personnel de la Chambre se prépare à accueillir ces députés. Tout d’abord, en passant les portes d’une salle de commission, on découvre les bancs remplis de dossiers.

Dedans, tous les comptes rendus des élections. Chaque circonscription est obligée d’envoyer tous les documents relatifs aux résultats des élections à la chambre, ils sont ensuite vérifiés, comptés puis archivés et conservés pendant au moins 5 ans, le temps de la législature. A quoi ça sert ? C’est un travail de contrôle.

"Légalement, on doit être en possession de ces documents. Puis, en cas de plainte, chaque citoyen a le droit de déposer une plainte concernant les élections jusqu’au moment de la prestation de serment. Et pour vérifier les plaintes, nous avons besoin de ces documents-là. Ces documents constituent vraiment la base des élections à la Chambre", nous explique Luc Peetermans, le responsable du service des commissions. Cela représente des milliers de documents et tous doivent être vérifiés pour le jour de la prestation de serment.

S’il faut boucler le contrôle des documents relatifs aux élections, il faut aussi préparer l’entrée des députés. Par exemple, chaque député aura sa place définie dans l’hémicycle. Et chacun a droit à une plaque nominative. C’est notamment Henri Deboucq, technicien et électricien à la Chambre, qui s’occupe de cela. "On donne un coup de main pour cela parce qu’on possède la machine. Avant, on faisait réaliser les plaques à l’extérieur mais le délai était trop long." Il doit donc faire graver environ 80 nouvelles plaques après chaque élection. Ensuite, il faut les disposer dans l’hémicycle mais à 3 jours de la prestation de serment, les places n’avaient pas encore été attribuées. En effet, cela nécessite un consensus entre les groupes politiques puisque, cette fois, d’importants changements ont eu lieu. Le PTB ou encore le Vlaams Belang ont beaucoup plus de députés que lors de la précédente législature.

Parfois on se fait mitrailler du regard mais ça fait partie du métier

Dans l’hémicycle, Dominique Carion et Annick Villé se préparent. Ce sont elles qui vont accueillir les députés. Elles sont huissières et leur rôle est de faire le lien entre les députés et leurs collaborateurs ou les autres services de la Chambre durant les séances plénières. Elles sont les seules membres du personnel à avoir accès à l’hémicycle, avec le greffier. Et un défi les attend ce jeudi. "Il y a environ 67 nouveaux députés. La difficulté pour nous, c’est de connaître leurs noms. Parce que quand un collaborateur nous donne un signataire ou une enveloppe, il faut connaître la personne à qui on doit le remettre", explique Dominique Carion. Il faudra donc un peu de temps aux huissiers pour apprendre les noms. "Je crois que les nouveaux élus seront plus stressés que nous. Ils sont souvent nerveux, il y a leur famille qui sera probablement là. Ils devront aussi gérer cela. Et nous, on sera là pour les rassurer"; nous confie Annick Villé, la cheffe des huissiers de la Chambre.

Quelques mètres plus haut, avec une vue plongeante sur les députés, Anne De Swert, huissière elle aussi, est prête. Elle gère les six caméras qui se trouvent aux différents endroits de l’hémicycle pour retransmettre les séances plénières. A son opposé, c’est Vincent Van Hee qui est aux commandes. Il donne de la voix aux députés. C’est lui qui allume les micros des députés qui souhaitent prendre la parole. Si un député souhaite parler, il pousse sur un bouton situé sur son pupitre. Un signal est alors envoyé sur la console de l’huissier-opérateur et c’est lui qui branche ensuite ou non le micro du parlementaire, en accord avec le président de la Chambre.

"Par des gestes, on voit très bien si ça se passe ou pas. En cas de conflit, le ton peut monter et il arrive que le président me communique des informations et entre autres me fasse signe de couper le micro et donc la parole d’un intervenant. Ce qui n’est pas toujours très populaire, après on se fait mitrailler du regard mais ça fait partie du métier", explique avec le sourire Vincent Van Hee.

Le personnel de la Chambre est prêt à accueillir les 150 élus fédéraux pour une rentrée un peu spéciale. Puisqu’ils découvriront de nombreux nouveaux visages au vu du taux de renouvellement important de ce parlement.