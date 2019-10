Présidence du sp.a : John Crombez renonce à être candidat à sa succession

Le bruit courait depuis plusieurs jours. John Crombez ne sera effectivement pas candidat à sa propre succession à la tête des socialistes flamands. Les différents candidats avaient jusqu’à ce 4 octobre au matin pour se positionner et officialiser leur candidature, et John Crombez ne l’a donc pas fait.

La présidence du sp.a, prévue pour novembre, se disputera donc entre trois candidats (chacun en ticket avec un candidat vice-président) : le jeune et très populaire chef de groupe au Parlement flamand Conner Rousseau, Hannes De Reu, militant gantois relativement inconnu passé par le cabinet de Johan Vande Lanotte, et la syndicaliste Christ’l Van der Paal. Le favori semble à l’heure actuelle être Conner Rousseau, 26 ans, qui dispose du soutien de 58 sections locales du parti, contre 9 pour De Reu et 3 pour Van der Paal. Il en fallait au moins 3 pour pouvoir se présenter.

John Crombez, 46 ans, en poste depuis juin 2015 et qui n’a jamais pu enrayer le déclin de son parti, encore fragilisé lors du dernier scrutin du 26 mai, n’a exprimé aucun choix parmi les 3 candidats dans une réaction à l’agence Belga : "Le sp.a se trouve face à d’importants défis avec une équipe renouvelée. Je ne suis pas candidat moi-même pour la présidence. Je veux remercier tous les membres et collaborateurs pour les années passées ensemble. Je fais confiance à la nouvelle équipe. En souhaitant bonne chance à tous les candidats. C’est maintenant aux membres de décider à qui ils veulent donner leur confiance pour renforcer le parti dans les prochaines années".

Les 40.000 militants du sp.a seront appelés à se prononcer par courrier. Ils recevront leur bulletin au plus tard le 16 octobre. Le nom du nouveau président devrait être connu le vendredi 8 novembre, à condition qu’un des candidats parvienne à rassembler plus de 50% des suffrages exprimés. Si ce n’est pas le cas, un deuxième tour sera organisé avec les deux candidats les mieux placés.