Présidence du MR: Georges-Louis Bouchez affrontera Denis Ducarme lors d'un deuxième tour

Les votes pour la présidence du MR viennent d'être dépouillés. Au total, 24.482 membres du MR étaient invités à s'exprimer. Avec 13.554 votes, le taux de participation s'élève à 56 %.

Georges-Louis Bouchez et Daniel Ducarme ont obtenu respectivement 6044 voix (44,59%) et 3405 voix (25,12%) lors du premier tour. Ils passent ainsi au second tour. Christine Defraigne arrive en troisième position avec 1899 voix (14,01%). Philippe Goffin et Clémentine Barzin ferment la marche avec respectivement 1521 et 685 voix (11,22% et 5,05%).

Interrogé à la sortie du conseil communal, Georges-Louis Bouchez se réjouit de son score : "C'est une belle victoire, maintenant il faut choisir entre le renouveau, un vent moderne sur le parti, ou opter pour celui qui incarne la continuité". Il ajoute ensuite vouloir se démarquer des deux éternels rivaux du parti libéral: "Je n'incarne ni la ligne de Charles Michel ni la ligne de Didier Reynders, ni de personne. Il y aura peut-être une ligne Bouchez."

Denis Ducarme a exprimé sa satisfaction sur Twitter: