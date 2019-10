Présidence de la fédération bruxelloise du PS: Ahmed Laaouej, élu à 52 pourcent des voix

A la suite du vote au suffrage universel des militants socialistes bruxellois, Ahmed Laaouej est élu président de la fédération bruxelloise du PS avec 52.5 % des voix. Il se présentait avec Martin Casier (Watermael-Boitsfort) et Isabelle Emmery (Anderlecht), et affirmait souhaiter représenter toute la diversité géographique et générationnelle du PS bruxellois.

Lors des élections du 25 mai 2014, Ahmed Laaouej est élu député fédéral avec 12 996 voix de préférence réalisant ainsi le 7e meilleur résultat individuel tous partis confondus à Bruxelles. Le 21 septembre 2017, il est désigné Chef de groupe PS à la Chambre en remplacement de Laurette Onkelinkx. Le 26 novembre 2018, il est élu bourgmestre de la commune de Koekelberg.