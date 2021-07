Près de 5500 candidats ont passé la première épreuve de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie

Sur les 6165 candidats qui étaient inscrits à la première épreuve de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles, près de 5500 l’ont effectivement passée ce mardi, a annoncé l’académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES).

Ce chiffre constitue une forte progression par rapport aux années précédentes.

"Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour l’expliquer : le pourcentage de non-résidents ayant pris part à cette épreuve est en augmentation et il est possible que la pandémie ait suscité des vocations", avance Laurent Despy, l’administrateur de l’ARES.

L’examen comportait un total de 120 questions à choix multiples réparties entre le matin et l’après-midi en 2 séries de 60 questions portant sur les 8 matières évaluées : 4 matières scientifiques (chimie, biologie, physique, mathématiques), d’une part, et 4 matières relatives à la communication et à l’analyse critique de l’information (raisonnement, communication, éthique, empathie), d’autre part.

Celles et ceux qui auront obtenu une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des 2 parties et un minimum de 8/20 pour chacune des 8 matières obtiendront leur attestation de réussite. Les résultats individuels seront consultables en ligne par les candidates et les candidats dès le 16 juillet.

Celles et ceux qui n’auront pas été déclarés lauréats pourront, s’ils le souhaitent, présenter à nouveau l’examen le samedi 28 aout. Les inscriptions s’ouvriront dès le 17 juillet et se clôtureront le 2 aout.