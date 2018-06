Près de 50 nouveaux inspecteurs pour déceler les faux indépendants et le dumping social

Afin de lutter contre la fraude sociale, le secrétaire d'Etat compétent en la matière Philippe De Backer (Open Vld) a mis 49 inspecteurs supplémentaires sur les rails, a-t-il indiqué samedi dans un communiqué de presse. Les nouveaux contrôleurs, qui seront actifs à l'automne, ont été engagés principalement pour déceler les faux indépendants et le dumping social. "La lutte contre la fraude sociale est plus forte que jamais, avec une recette record de près de 266 millions d'euros l'an dernier. Avec 49 inspecteurs en plus sur le terrain, nous menons cette lutte pour une concurrence honnête et saine dans notre pays. Je veux être l'allié de tout ceux qui veulent entreprendre de manière juste. Les fraudeurs ne sont pas les bienvenus."

Fin 2016, une centaine d'inspecteurs supplémentaires avaient déjà été engagés dans une première phase. Sur les 49 nouveaux, 22 seront assignés à des contrôles anti-dumping social, 20 pour des statuts fictifs et sept spécifiquement à l'inspection de la sécurité sociale. A l'automne, le service comptera dès lors 1.200 inspecteurs au total.

Cet engagement arrive, selon Philippe De Backer, à un moment crucial. "Jamais aupravant, les inspecteurs sociaux n'ont autant contrôlé jour et nuit pour la fraude sociale et le dumping social."