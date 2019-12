Près de 37% des Flamands voteraient pour la fin de la Belgique en cas de référendum, selon un baromètre

Si un référendum sur l'avenir de la Belgique était organisé - et 40% des Belges y sont favorables -, 37% des Flamands voteraient pour la scission du pays. Une option partagée par seulement 17% des Bruxellois et 14% des Wallons. Au total, 28% des Belges se prononceraient en faveur de la scission du Royaume, 12% ne voteraient pas et 60% s'y opposeraient, ressort-il du Baromètre Ipsos Le Soir/RTL Infos dont un nouveau volet est publié ce mardi.

Il en ressort également que 51% des Flamands sont demandeurs de nouvelles élections un an après la chute du gouvernement, contre 29% des Bruxellois et des Wallons.

Enfin, l'arc-en-ciel élargi est davantage soutenu au sud du pays et à Bruxelles, avec respectivement 53% et 59% d'opinions favorables alors qu'en Flandre, cette formule ne séduit que 32% des répondants. La Bourguignonne, réunissant la N-VA, les socialistes, les libéraux et éventuellement le CD&V, obtient par contre les faveurs de 45% des sondés flamands, mais de seulement 21% des Wallons et de 24% des Bruxellois.