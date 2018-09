Près de 2000 migrants arrêtés en juillet et août en Flandre occidentale

La police a interpellé 1750 migrants au cours des mois de juillet et août en Flandre occidentale. Une centaine ont également été arrêtés lundi sur leur parcours en direction de l'Angleterre, dans le cadre d'une des plus vastes opérations jamais organisées contre l'immigration illégale. Un chiffre bien plus important que l'an dernier et cela représente plus du tiers des chiffres totaux en 2018, selon les informations du gouverneur provincial Carl Decaluwé et relayées par le conseiller provincial Kurt Himpe (N-VA).

5051 migrants en transit ont été arrêtés en 2018

"En juillet, plus de 750 émigrés ont été arrêtés, en août, il y en avait 1000, une augmentation remarquable par rapport à l'année dernière, lorsque 507 et 607 étrangers en situation irrégulière ont été interceptés", explique M. Himpe. "Jusqu'au mois d'août inclus, 5051 migrants en transit ont été arrêtés en 2018."

Une centaine de migrants ont également été interceptés, sur leur parcours en direction de l'Angleterre, dans le cadre d'une des plus vastes opérations jamais organisées contre l'immigration illégale. M. Decaluwé a confirmé l'interpellation de 97 personnes, lors de contrôles routiers effectués entre lundi 17h00 et mardi 01H00. Il a souligné que l'opération avait été décidée en août par le gouvernement.

Les migrants se retrouvent donc dans notre province et surtout le long des parkings et des zones portuaires

Il s'agissait principalement de personnes issues d'Érythrée, d'Irak et d'Algérie. Le parquet de Flandre occidentale a ouvert 11 nouveaux dossiers pour traite d'êtres humains cet été.

"En Flandre occidentale, le phénomène des migrants en transit est étroitement surveillé, car de nombreux migrants font la traversée vers la Grande-Bretagne. Ils se retrouvent donc dans notre province et surtout le long des parkings et des zones portuaires", explique Himpe.

L'opération coïncide aussi avec le déplacement à Londres de Jan Jambon, reçu mardi par son homologue britannique, Sajid Ravid, pour parler d'"une coopération renforcée" en matière de migration et de sécurité.