Près de 160 arrestations dans le cadre du plan criminalité "Stroomplan" dans le port d'Anvers en 2019

Parmi les 561 arrestations judiciaires menées par la police judiciaire fédérale (PJF) à Anvers en 2019, 159 interpellations ont été effectuées dans le cadre du Stroomplan, le plan de lutte contre la criminalité liée aux drogues dans et via le port d'Anvers, ressort-il vendredi des chiffres annuels de la PJF. Plus concrètement, on dénombre 142 nouvelles enquêtes sur des affaires de drogue, soit 22 de plus qu'en 2018. Il s'agit d'un record absolu. Les douanes ont intercepté un peu plus de 62 tonnes de cocaïne, également un chiffre record.