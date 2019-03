Premières défections au MR pour rejoindre "les listes Destexhe"

Une semaine après l'annonce de la création de son parti, Alain Destexhe rallie 3 conseillers communaux MR de la Région bruxelloise. Ils ont annoncé avoir rejoint les listes que le sénateur Alain Destexhe (ex-MR) veut constituer en vue des scrutins du 26 mai prochain.

L'Uccloise Sophie François, ex-échevine, figure parmi eux, de même que les élus de Saint-Gilles et de Woluwe-Saint-Pierre Victoria de Vigneral et Aymeric De Lamotte, qui avaient critiqué la gouvernance du MR dans une interview publiée peu avant l'appel d'Alain Destexhe à former ses propres listes.

Ces trois mandataires ont présenté leur démission du MR.

Dans un communiqué, Alain Destexhe fait aussi état du ralliement de l'Ixelloise Betty Dan-Faynsztein, engagée dans des associations comme radio Judaïca, le Cercle Ben Gourion et Contact J.

A trois semaines de l'échéance pour la confection des listes, Alain Destexhe ne dispose publiquement que de quelques noms de candidats, au nombre desquels le député wallon indépendant André-Pierre Puget. Reste à savoir si Alain Destexhe gagnera son pari.

Contacté ce matin, Vincent De Wolf, bourgmestre MR d'Etterbeek n'a pas souhaité réagir.