Première intervention réelle d'un hélicoptère NH90 belge au Mali

Un hélicoptère NH90 Caïman belge a participé en fin de semaine dernière à une première intervention réelle au Mali, assurant la protection d'un appareil allemand du même type appelé pour une évacuation médicale, a-t-on appris mardi de source militaire.

Cet hélicoptère a assuré vendredi la "protection rapprochée" d'un NH90 de la Bundeswehr dépêché pour évacuer un blessé allemand à environ 160 km de leur lieu de stationnement, la ville de Gao (nord-est du Mali), a précisé un responsable militaire à l'agence Belga.

Il s'agissait de la première intervention réelle pour le détachement d'une cinquantaine de Belges déployé depuis la fin du mois de février à Gao pour mettre en oeuvre deux NH90 en version de transport tactique (TTH).

Ces appareils sont affectés depuis le 1er mars à la Mission multidimensionnelle des Nations unies pour la Stabilisation du Mali (Minusma) pour des tâches d'évacuation médicale et de transport tactique. Leur mission doit se terminer fin juin, à moins d'une improbable prolongation de deux mois.

La Belgique, candidate à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Onu pour la période 2019-2020 avec une élection attendue le 8 juin, a décidé de renforcer cette année sa contribution à la Minusma, dont la composante militaire est dirigée depuis plus d'un an et jusqu'au 2 octobre par le général-major belge Jean-Paul Deconinck.