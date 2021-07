Premier jour de juillet : des files ce matin à Zaventem

Ces formalités peuvent prendre un peu plus de temps qu’avant. En effet, c’est au check-in que les compagnies aériennes vérifient si les passagers remplissent toutes les conditions pour entrer dans le pays de destination. Outre la pièce d’identité et la carte d’embarquement, il faut aussi vérifier si les passagers sont en ordre au niveau sanitaire (certificat de vaccination, test PCR négatif etc).

Les voyageurs risquent aussi d'être ralentis ce premier juillet après leur atterrissage à Zaventem. Les douaniers ont annoncé pour ce jeudi une grève du zèle.

Au niveau des retours, les douaniers procèdent à des contrôles entre la zone de récupération des bagages et l'accès au hall des arrivées. Ce matin, des contrôles plus poussés que d'habitude ont déjà été opérés, entraînant allant d'une heure à une heure et demie au niveau des arrivées.

De nouvelles actions sont prévues en fin de matinée.

Les douaniers demandent des recrutements supplémentaires . En matière de pensions, ils réclament la régularisation et la prise en compte de la pénibilité du métier de douanier. Du côté des revendications, on trouve aussi le maintien et le renforcement des services dans tout le pays, une rémunération en adéquation avec le travail effectué, les efforts consentis et les risques encourus , la fin de tous les petits tracas opérationnels, un horaire de travail qui respecte les agents et les investissements nécessaires en matériel leur permettant d’exercer leur métier dans les meilleures conditions de sécurité.