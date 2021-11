Précarité : enfin un Relais social en Brabant wallon

Il a fallu des années ! Mais le Brabant wallon s’est enfin doté d’un Relais social (intercommunal), une structure de coordination des services de lutte contre la grande précarité.

Contrairement aux provinces comptant des grandes villes, le Brabant wallon n’a pas de grands centres d’hébergement d’urgence pour les sans-abri. Pour rappel, depuis quelques années, la Région wallonne impose un abri de nuit agréé aux villes comptant au moins 50.000 habitants, ainsi que l’implantation d’un tel abri d’urgence dans chaque province. Le Brabant wallon ne comptant pas de grande ville, elle fait donc exception et ne bénéficie pas non plus de subsides régionaux, malgré une précarité bien réelle et en augmentation.

Dans les faits, la province dispose seulement de petites structures dispersées aux quatre coins de son territoire. Les moyens sont limités et insuffisants.

Ces structures sont gérées par des associations, des CPAS, des Maisons d’accueil et divers services d’aide aux personnes en grande précarité, dont les sans-abri. L’offre est dispersée et varie fortement d’une commune à l’autre, d’une région provinciale à l’autre également. Un manque de coordination qui va enfin être résolu dans les prochains mois.

Coordonner et renforcer l’offre

Après des années de réflexion, de débats et de tours de table réunissant les acteurs de terrain, ce réseau va pouvoir être coordonné et mieux fonctionner. Les besoins seront mieux évalués, de sorte à pouvoir apporter une réponse plus adéquate. "Jusqu’à présent, de nombreux sans-abri devaient aller jusqu’à Namur, Bruxelles ou Charleroi pour trouver un hébergement d’urgence", explique Carine Hermal, Présidente du CPAS de Wavre. "Au-delà de l’aide que nous apportons aux personnes en difficulté, nous pouvons héberger quelques personnes. L’an dernier, nous avions mis à disposition des sortes de containers. Nous allons réitérer l’opération. Mais nous voulons des solutions structurelles, à terme. Car nous ne pouvons pas accueillir tout le monde".

"Nous collaborons avec une trentaine de partenaires pour faire avancer les choses", explique Maëlle Dewaele, en charge du tout nouveau Réseau social intercommunal du Brabant wallon. "Le Relais a pris la forme d’une asbl, installée dans les locaux du CPAS de Wavre, qui nous soutient, tout comme la Province (pour le matériel). Nous voulons arriver à une vision plus globale de la situation sur le terrain. Car il n’y a pas de chiffres sur le nombre de sans-abri en Brabant wallon. La problématique est moins visible. Mais elle existe ! Et elle semble progresser. Nous voulons par ailleurs mutualiser les ressources, échanger les idées avec les différents acteurs concernés, les informer et améliorer la coordination des aides existantes".

L’offre d’hébergement d’urgence des sans-abri devrait être améliorée progressivement, au cours de 2022. Le Relais social est soutenu par la Région wallonne, la province et des partenaires locaux.