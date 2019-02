Pré-accord salarial : des réactions partagées

Avec cet accord bouclé dans la nuit, les réactions politiques n’arrêtent pas de fuser. Au sein de la coalition gouvernementale, les avis sont partagés, particulièrement en ce qui concerne le chômage avec complément d'entreprise (RCC, ex-prépension). Le ministre de l'Emploi Kris Peeters (CD&V) a salué mardi l'accord conclu et indique espérer que le gouvernement pourra l'honorer. "Salaires, salaire minimum, pensions et allocations de chômage augmentent grâce au projet d'accord. Cela honore les partenaires sociaux qu'ils aient pris leurs responsabilités au cours de la concertation. J'espère que la base va maintenant l'approuver", a dit Kriss Peeters sur Twitter.

Les réticences de l’Open-VLD et de la N-VA

"Ce n'était pas l'accord. Ce n'est pas avec un marché de l'emploi aussi tendu que l'on se passe des gens à 58 ans", a tweeté la présidente du parti, Gwendolyn Rutten.La N-VA, ex-partenaire de la majorité suédoise, s'en prend aussi à l'accord sur les RCC qui va, selon elle, à l'encontre de la politique menée par le gouvernement Michel I.

Je pars du principe que le démissionnaire Michel II va s'y opposer et ne va pas revenir en arrière sans majorité au parlement", a dit pour sa part le chef de groupe, Peter De Roover.L'accord gouvernemental de l'été prévoyait de restreindre l'accès aux RCC. La condition de carrière pour RCC individuel devait passer à 41 ans au 1er janvier. L'âge d'entrée devait être relevé à 59 ans et 60 ans en 2020 pour les RCC en cas de restructuration. Les conditions de disponibilité devaient également être adaptées.

Pour ce qui était des fins de carrière, l'âge d'accès au crédit-temps devait passer de 55 ans à 60 ans. Le projet d'accord des partenaires sociaux revoit ces conditions. Pour les carrières longues et les métiers pénibles, il sera toujours possible pendant deux ans et demi de prendre un RCC à 59 ans. Pour les entreprises en difficultés et en restructuration, l'âge du RCC passe de 56 ans actuellement à 58 ans en 2019, 59 ans en 2020 et 60 ans à la fin 2020. Pour ce qui est du régime d'aménagement des fins de carrière, il reste possible sous certaines conditions à 55 ans ou 57 ans. Les partenaires sociaux sont attendus à 14h00 au Lambermont, résidence de fonction du Premier ministre Charles Michel