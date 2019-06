Pratique du kayak interdite sur des parcelles de l'Ourthe et du Viroin à cause de la chaleur

Dur dur de pratique le kayak en ce moment sur l'Ourthe. - © Juliette Pitisci

Sécheresse : les kayaks restent à quai - JT 13h - 27/06/2019 Il fait encore beau, il fait encore chaud, et cela ne fait pas les affaires des exploitants et amateurs de kayaks. Et pour cause, les niveaux des cours d'eau chez nous sont bien trop bas. Exemple sur l'Ourthe, à la Roche-en-Ardenne, il reste un petit tronçon ouvert à la navigation mais sans doute pas pour très longtemps.