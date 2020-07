Poursuivre le déconfinement: la Belgique décidera la semaine prochaine

Le Conseil National de Sécurité a donc décidé… de ne rien décider et surtout de remettre toute décision à une nouvelle réunion, le jeudi 23 juillet prochain. Le déconfinement va-t-il se poursuivre ? La question reste en suspens.

En effet, selon la Première Ministre, les chiffres ne sont pas bons. Entre le 5 et le 11 juillet, le nombre d’infections a augmenté de 8%. Certains chiffres récents tendent à indiquer que l’épidémie reprend quelque peu.

Recrudescence ou pas

Les responsables observent attentivement la situation. Les chiffres de contamination repartent à la hausse, mais est-ce sporadique ou une tendance lourde ?

Interrogée, Sophie Wilmès se montre prudente : Où sont les problèmes ? Pourquoi y a-t-il une hausse des contaminations ? Quel est le profil des personnes contaminées ? Et ce n’est que quand nous aurons des réponses à ces questions-là que nous pourrons envisager la solution adéquate.

Ce n’est donc que le 23 juillet que le Conseil National de Sécurité décidera. On saura alors si le déconfinement se poursuit, notamment pour des évènements attirant des foules (matches de foot, salons, foires, etc.). La Première Ministre l’a rappelé : un reconfinement partiel reste possible.

Et d’ici là, comme le martèle Sophie Wilmès : il est indispensable de conserver la prudence dont vous avez fait preuve tout au long de cette crise. Continuez bien sûr à prendre soin de vous, à prendre soin des autres.