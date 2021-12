Pourquoi un Flamand sur quatre envisage-t-il de voter Vlaams Belang ?

Le cordon sanitaire autour du Vlaams Belang vient renforcer à ce sentiment d’être incompris ou rejetés par l’élite, selon Sigrid : "C’est anti-démocratique. 800.000 personnes ont voté pour le Vlaams Belang et on ne les écoute pas."

Dans sa rhétorique, le Vlaams Belang tire profit de son caractère anti-establishment pour rassembler les voix des électeurs frustrés, explique Benjamin De Cleen, professeur spécialiste des communications des partis populistes : "Le Vlaams Belang dit qu’il représente la voix du peuple. Ils disent ce que vous pensez, ils parlent au nom des gens. Et l’élite, là-haut, elle n’écoute pas. Ils sont les victimes de l’establishment, du régime belge et de l’élite."

Le politologue Benjamin Biard confirme cette tendance anti-politique auprès des électeurs pour des partis extrêmes : "Les électeurs du Vlaams Belang et du PTB sont ceux qui ont le moins confiance dans le fonctionnement démocratique actuel. C’est par ailleurs un symptôme d’un mal démocratique assez important qui n’est pas nouveau, mais tend qui à s’amplifier en Belgique, et ailleurs en Europe."

Le témoignage de cette ancienne militaire anversoise de 55 ans illustre un sentiment fortement présent chez les électeurs du Vlaams Belang, selon Benjamin Biard, chargé de recherches au CRISP : "Il peut s’agir d’un vote sanction qui exprime une certaine frustration : une partie de la population n’a plus confiance dans les institutions démocratiques et le fonctionnement même de la démocratie."

"Le Vlaams Belang instrumentalise la religion pour marquer la différence avec la communauté musulmane. On cherche à essentialiser la différence. Au lieu de voir que tous sont dans le même navire : polariser. Bétonner la différence entre eux et nous", analyse Thierry Kochuyt, professeur en sciences politiques aux facultés de Saint-Louis.

Dans son programme anti-immigration, le Vlaams Belang cible particulièrement les musulmans comme la cause des maux de la société. Un exemple récent : en mai 2021, quatre membres de Voorpost, la milice du Vlaams Belang, ont été condamnés à six mois de prison (avec sursis). La raison ? Ils ont manifesté en mai 2020 et brandit des pancartes avec le slogan “Stop islamisering”, “Halte à l’islamisation”.

Attachée aux traditions, Jolien ne veut pas que sa culture soit modifiée : "Les Flamands ne sont pas forcément chrétiens mais ils ont des racines chrétiennes. On nous a éduqués comme ça à l’école. Les jours fériés flamands comme Pâques ont par exemple un lien avec la chrétienté. Père fouettard et Saint-Nicolas font partie des fêtes flamandes. C’est important de rester fiers de qui nous sommes et non pas de s’en cacher. "

Dans le documentaire, Jolien explique aussi que les gens peuvent exercer la religion qu'ils veulent chez eux, mais cela ne doit pas avoir d’impact sur notre manière de vivre. Pour elle, pas question de bourkini : ça va à l’encontre du droit des femmes. Pas question non plus de nourriture halal dans les hôpitaux ou les écoles, mais ils peuvent le faire dans un pays musulman.

Après la publication du tweet et l’indignation suscitée par le terme "omvolking", Tom Van Grieken s’est défendu sur HLN : "L’indignation ne doit pas se concentrer sur ce terme, mais sur les statistiques. J’ai aussi demandé à différents journalistes quel terme utiliser pour décrire une population autochtone qui se fait remplacer au fil du temps par des nouveaux Flamands. Donnez-moi un autre terme et je l’utiliserai, mais le terme "omvolking" décrit assez bien ce phénomène."

Nationalisme

Derrière le comptoir, Raf porte une chemise noire avec l’inscription jaune “Flandre”. Dans son café, on est littéralement dans la fosse aux lions. Tout est flamand, on sert de la Vlaamsche Leeuw, les verres sont tous estampillés du lion flamand. De nombreux objets liés au mouvement flamands y sont exposés.

Raf fait partie du noyau dur du Vlaams Belang. Fils et petit-fils de combattants aux côtés des troupes allemandes, il plaide pour l’amnistie des collaborateurs. Il a grandi dans une famille nationaliste flamande. Chez certains électeurs, on vote pour le Vlaams Belang de génération en génération. Alors que le thème de l’immigration ne s’est imposé qu’à partir des années 80 dans le programme du VB, l’indépendance de la Flandre est une des valeurs fondamentales du parti.

Pourtant, il semblerait que l’indépendance de la Flandre ne soit plus LA raison de voter pour le Vlaams Belang ou un autre parti nationaliste. Une étude consultée par Knack montre par exemple que seulement 1 électeur sur 4 de la N-VA veut l’indépendance de la Flandre. Alors que le gouvernement Michel avait mis le communautaire au frigo, 16% des électeurs flamands veulent que leur nation se sépare de la Belgique.

Même si Raf est pour l’indépendance de la Flandre, il reste lucide: une indépendance pure et dure, ce sera difficile à atteindre. Alors, il adapte les plans : "Je suis pour une Flandre indépendante. Si besoin, au sein de la Belgique. Malheureusement, on ne pourra pas faire autrement à cause de nos propres ministres flamands : ils trahissent constamment la Flandre, et maintenant Bart De Wever s’y met aussi."

Raf précise ce qu’il entend par une Flandre indépendante au sein de la Belgique : "La Flandre décide de payer seulement ses propres dépenses. Si la Wallonie et Bruxelles veulent vivre au-dessus de leurs moyens, qu’ils le fassent ! Mais plus avec nos milliards! Si la Wallonie souhaite que la Flandre soit remplie d’étrangers d’Europe de l’Est ou de pays islamiques, alors, qu’on les envoie à Liège, Namur ou Charleroi..."

Le très populaire Tom Van Grieken

L’arrivée de Tom Van Grieken à la tête du Vlaams Belang a insufflé un nouveau élan au parti. En cinq ans, le parti d’extrême droite a réussi à tripler le score de son parti qui est ainsi devenu le deuxième parti en Flandre. Selon les derniers sondages, il deviendrait même le premier parti au nord du pays.

Quand il a commencé son mandat à 28 ans en 2014, il était le président de parti le plus jeune de Belgique. Grâce à l’aide de son compagnon de route Bart Claes, il a rajeuni et policé l’image du parti toute en changeant sa stratégie de communication.

Sigrid est une supportrice de la première heure de Tom Van Grieken : "Je vote Vlaams Belang, car Tom Van Grieken prône le slogan 'Nos gens d’abord'. On le qualifie de raciste, mais c’est une perception erronée : il est contre les profiteurs."

Le Vlaams Belang était le premier parti à investir massivement sur les réseaux sociaux. Quelques années plus tard, plus de 500.000 personnes aiment la page Facebook du Tom Van Grieken et plus 600.000 celle du Vlaams Belang. C’est plus que la page de la VRT ou VTM.

En créant son propre média et sa propre app, le Vlaams Belang veut contourner les médias traditionnels et s’adresser directement à son public. Selon Reinout Van Zandycke, expert en communication politique, le parti fonctionne un peu comme une start-up, estime : "Ils sont innovants, rapides et n’ont pas peur de commettre des erreurs."

Que se passera-t-il en 2024 ?

Vote de protestation, peur de l’autre, islamophobie, nationalisme… Les raisons de voter Vlaams Belang varient en fonction des personnes interrogées.

Même si les trois électeurs du Vlaams Belang interviewés dans le documentaire ne sont pas représentatifs de l’ensemble de l’électorat, ces rencontres permettent de mieux comprendre pourquoi un Flamand sur quatre envisage de voter pour le Vlaams Belang.

De son côté, Sigrid espère que le Vlaams Belang va obtenir encore un meilleur score lors des prochaines élections : "J’espère que le Vlaams Belang va récolter beaucoup plus de voix. Vu la situation actuelle, ce sera le cas. Ainsi, on ne pourra plus les nier, j’espère."

Poussé dans le dos par des sondages favorables, le Vlaams Belang aimerait accéder au pouvoir et ainsi briser le cordon sanitaire. Arrivera-t-il à concrétiser les bons résultats des sondages en 2024 ?

Benjamin De Cleen conclut : "Tom Van Grieken souhaite que son parti devienne incontournable, il le dit d’ailleurs en français. L’idée est de pousser la N-VA à s’allier avec le Vlaams Belang. C’est en partie ce qui est en train de se passer maintenant. Plus le Vlaams Belang grandit, plus il sera difficile pour la N-VA d’éviter ce scénario, surtout s’ils ont une majorité parlementaire. La N-VA serait alors confrontée à un choix difficile… "