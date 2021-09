Pourquoi si peu d’ados vaccinés à Bruxelles ?

A l’heure où la capitale prépare la mise en place d’un " pass sanitaire ", un chiffre interpelle encore un peu plus que les autres : le taux de vaccination des adolescents à Bruxelles. Il est beaucoup plus bas que dans les autres régions du pays et Déclic a tenté de savoir pourquoi.

Regardons d’abord les chiffres du tableau de bord Sciensano. 19% des 12-17 ans sont aujourd’hui complètement vaccinés à Bruxelles, là où ils sont 52% en Wallonie et 72% en Flandre. Le retard bruxellois est donc encore beaucoup plus criant chez les jeunes que chez les adultes.

D’autant qu’il y a de vraies disparités internes à la région. Selon des chiffres du 2 septembre dernier, seuls 14% des adolescents Molenbeekois avaient reçu leur première dose, là où ils sont 63% à Woluwé Saint-Pierre.