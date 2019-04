Pourquoi Paul Magnette ne siégera pas à l'Europe ? Les navetteurs d'"En train citoyens" posent la question

"Quelle est l'utilité de se présenter à l'Europe si c'est pour ne pas y siéger ?", demande un navetteur à Paul Magnette. Réponse du bourgmestre de Charleroi : "Effectivement, je ne siégerai pas, mais cela ne m'empêchera pas de jouer un rôle politique que je n'aurais pas eu si je ne m'étais pas présenté." La réponse ne convainc pas forcément le navetteur...

Voilà le type d'échange que l'on peut retrouver dans cette nouvelle émission politique de la RTBF, "En trains citoyens". Au cours de celle-ci, plusieurs navetteurs peuvent poser leurs questions à un homme politique, candidat aux prochaines élections. Dans cette première émission, c'était Paul Magnette qui répondait à vos questions.

Une Carolorégienne demande ce qu'elle voudrait que le Bourgmestre améliore : plus de sécurité dans la ville. Une autre suggère à Paul Magnette de mieux accompagner "les jeunes en décrochages scolaires qui se retrouvent dans la rue". L'occasion de discuter formation et emploi. "La formation est fondamentale mais il faut permettre aux jeunes de faire quelque chose qu'ils aiment, indique l'ancien ministre-président wallon. Parce que si on oblige le jeune à aller se former à un certain endroit parce que le métier est en pénurie, cela ne va pas marcher. Si le jeune fait quelque chose qu'il n'aime pas, il ne va pas bien apprendre." Cette fois-ci, l'argumentaire semble fonctionner. Un argumentaire qui se démarque de celui du MR qui souhaite diriger davantage les jeunes en formation vers les métiers en pénurie.

Augmenter le salaire minimum

C'est l'une des propositions du PS dans cette campagne : augmenter le salaire minimum à 14€/h brut, contre environ 9,65€ actuellement. Alors, question du navetteur : comment comptez-vous convaincre les entreprises d'augmenter les salaires ? Paul Magnette répond par le principe du piège à l'emploi. "Comment voulez-vous dire à quelqu'un qui n'a pas d'emploi aujourd'hui qu'il va travailler pour 9€ brut de l'heure ? Si on augmente le salaire, l'incitant sera beaucoup plus élevé."

Toutes les questions, et leur réponse, sont à découvrir dans la séquence "En train citoyens", ci-dessus.