Pourquoi pas un "TripAdvisor" pour évaluer la qualité des hôpitaux?

Si vous réservez un hôtel ou un restaurant sur le net, il vous est sans doute arrivé de jeter un œil sur les petites étoiles laissées par les clients pour évaluer la prestation.

Et si on faisait de même avec le monde hospitalier? Un "TripAdvisor" des hôpitaux, en quelque sorte? La ministre de la Santé, Maggie De Block envisage de le faire, pour conditionner le financement des établissements.

Bonne ou mauvaise idée? Pour les associations de patients, tout ce qui peut améliorer le séjour du malade lors de son hospitalisation est bon à prendre.

Il n'y a pas que la qualité des soins médicaux

Ne pas être abandonné dans un couloir après une consultation, recevoir un verre d'eau après des heures d'attente, être écouté et entendu par un soignant, cela devrait aussi pouvoir être évalué. D'ailleurs, remplir un questionnaire de satisfaction au terme d'un séjour à l'hôpital existe déjà dans plusieurs pays.

Car il n'y a pas que la qualité des soins médicaux qui compte quand le patient est fragilisé, à la fois physiquement et psychologiquement. Pour Baptiste Torrekens, chargé de recherche pour LUSS, la Ligue des Usagers des services de santé, "Ce qui est important est que les questionnaires évaluent vraiment la qualité des soins d’un point de vue médical, d’un point de vue technique, mais aussi relationnel. C’est une question d’écoute et d’empathie. Il est essentiel d’être à l’écoute de l’avis des patients qu’ils puissent être impliqué dans l’évaluation de la qualité. Le stade ultime est de prendre en compte leurs propositions et leurs solutions".

De son côté, Maggie De Block vient de lancer la réforme du financement hospitalier. La satisfaction du patient devrait, à moyen terme, intervenir dans le classement des performances, dont dépendraient les subsides.