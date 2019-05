Pourquoi n'y avait-il pas de listes Groen ou sp.a à Bruxelles ?

Pourtant, il n’y a là aucune erreur nous indique le ministère de l’Intérieur. « Ecolo et Groen ne font pas liste commune au niveau national. En Wallonie et à Bruxelles, Ecolo a la liste 2, et en Flandre, Groen a le numéro 15. Pour faire liste commune à Bruxelles, les deux partis auraient dû créer une troisième liste avec un numéro compris entre 19 et 30. Pour éviter, la création de cette nouvelle liste tous les candidats Ecolo et Groen sont sur la liste 2 d’Ecolo. Et l’explication est la même pour le PS et le sp.a. »

Dès lors, aucune erreur d’affichage, les listes portent bien les noms déposés par les partis au moment du tirage au sort des numéros de liste en avril. La preuve, c’est que la candidate en 3e position sur la liste Ecolo à Bruxelles est en fait une candidate Groen : Tinne Van Straeten.