"S'en prendre aux journalistes, c'est comme s'en prendre à un pompier qui va éteindre un incendie", explique Frédéric Moens, sociologue et professeur à l'IHECS. La situation était à nouveau électrique aux abords du dépôt pétrolier de Feluy ce mardi 20 novembre, dans la soirée. Pour couvrir les événements, une équipe de la RTBF a été dépêchée sur place. Visiblement pas les bienvenus, la journaliste et son cameraman ont été la cible de violentes attaques.

Mais au juste, pourquoi les gilets jaunes n'aiment pas les journalistes? La réponse est à nuancer, pour Frédéric Moens. "Ce ne sont pas les gilets jaunes qui n'aiment pas les journalistes, ce sont les plus agressifs d'entre eux". Pour Frédéric Moens, les journalistes représentent les institutions, l'État (à tort ou à raison). "Dès lors, forcément, quand on proteste, quand on remet en question l'Etat et les institutions, on le fait aussi à l'encontre de ceux qui couvrent l'information, et donc les journalistes. Il n'y a pas de projet. Il y a un refus du système qu'on accuse de tous les maux".

Pourtant les journalistes font écho des revendications des manifestants. Partant de ce constat, la situation peut sembler paradoxal. "C'est totalement paradoxal. En empêchant les journalistes de faire leur métier, on empêche les revendications de toucher le plus grand nombre. Mais en même temps, on respecte la logique anti-système".