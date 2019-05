Pourquoi les électeurs néerlandophones de Bruxelles n’ont pas voté comme les Flamands ?

Lors du scrutin régional à Bruxelles, les flamands de la Capitale n’ont pas du tout voté de la même manière que leurs voisins du Nord du pays. A Bruxelles, pas de montée du Vlaams Belang et ce n’est pas la NVA qui est arrivée en tête. Ensemble, ces deux partis n’ont même pas remporté un quart des sièges alors qu’en Flandre, ils en décrochent 46% (58 sièges sur 124). A Bruxelles c’est Groen qui est arrivé en tête.

Comment expliquer ce vote si différent des Flamands de Bruxelles par rapport à celui de la Région flamande ? Pourquoi la NVA et le Belang n’ont pas réussi à convaincre les électeurs à Bruxelles ? Est-ce que c’est vraiment une spécificité bruxelloise, ou cela s’observe aussi dans d’autres grandes villes flamandes ?

Que pense la population flamande de Bruxelles du vote au Nord du pays, quel regard porte-t-elle sur la Flandre ? Et puis comment réagissent aussi les médias néerlandophones du pays, notamment par rapport au cordon sanitaire que les médias francophones s’appliquent.

Débat Première 100% Bruxelles organise un débat ce vendredi autour de ces questions avec Eric Corijn, philosophe de la Culture et sociologue à la VUB, Michael De Cock, directeur du KVS, le théâtre flamand de Bruxelles, auteur d’une carte blanche lundi suites aux élections (lire ci-dessous) et Filip Derycke, journaliste BRUZZ.

Carte blanche de Michael De Cock, le directeur artistique du KVS à Bruxelles

Nulle part le relent nauséabond ne suscite autant d’attrait qu’en Flandre ( Publié dans le journal De Morgen, le lundi 27 Mai 2019 )

Il y a deux démocraties dans ce pays, prétend-on parfois. On omet alors, par commodité, d’y adjoindre la démocratie bruxelloise, la troisième et la plus authentique de ce pays. Là, les électeurs peuvent en effet aussi bien voter pour des partis francophones que néerlandophones. Mais qu’il y a de fait une différence entre les diverses régions et démocraties de ce pays ressort aujourd’hui avec évidence. Il n’y a cependant pas vraiment de quoi s’en prévaloir du côté néerlandophone de la frontière linguistique.

Nulle part le relent nauséabond ne suscite autant d’attrait qu’en Flandre. Résurgence de ce qui n’avait jamais vraiment disparu. La N-VA, qui s’est autrefois engagée par la voix de Bart De Wever à réduire le Vlaams Belang à la portion congrue, paie aujourd’hui le prix de cette bravade et de la communication ouvertement xénophobe qu’elle a menée ces dernières années. Une communication qui vise des personnes et des groupes de populations et que bon nombre de faiseurs d’opinions et de journalistes considèrent comme " normale ".

RIEN À REDIRE

La N-VA, plagiée ou soutenue par quasi tous les autres partis, a intoxiqué le débat autour de l’immigration au cours de la dernière législature. De la campagne de communication incriminée autour du pacte de Marrakech au dernier discours de Bart De Wever à propos de la chasse aux sans-papiers et d’Air Francken. Une allocution adressée à sa base et qui a fuité – d’ailleurs qui imagine encore que de tels propos ne fuiteront pas ? Un discours indécent tenu pour ses propres militants a récemment coûté son poste à Joke Schauvliege (CD&V). De Wever ne trouve pourtant rien à redire sur son dérapage.

La victoire du Vlaams Belang n’a donc rien d’étonnant. Les derniers jours de campagne ont réellement fait la part belle à Van Grieken (VB). Pourquoi la rédaction de l’émission Terzake a invité ce dernier à débattre sur l’immigration avec Theo Francken (N-VA), à peine deux jours avant les élections, reste une énigme pour moi. Pourquoi ne pas avoir convié la secrétaire d’État en poste ? Et pourquoi un débat sur ce thème avec des représentants de l’extrême droite ? Non, tout n’est pas de la faute des médias, mais cela illustre bien à quel point le discours de l’extrême droite est entré dans la normalité.

SONNER LES CLOCHES

Theo Francken s’est sérieusement fait sonner les cloches par Van Grieken dans Terzake. " Qu’est-ce que c’était que ce débat ? ", a-t-il bredouillé ensuite. Logique. Francken a certes le verbe haut quand il peut lui-même attaquer le " lobby des frontières ouvertes ", mais expliquer la différence en matière d’immigration entre le VB et la N-VA est nettement moins payant. Quelle différence d’ailleurs ? La veille des élections, dans un débat sur la Grand-Place de Malines – de loin l’idée télévisuelle la plus stupide de toute la campagne – Stef Wauters (le présentateur du journal de VTM) était présent et a entendu De Wever traiter Van Grieken de " bouffon " (paljas). Wauters n’a pas bronché ou a fait semblant de ne pas l’avoir entendu. Il était en train de papoter avec John Crombez (sp.a).

Tout comme Francken, De Wever s’est aussi pris les pieds dans le tapis face à Van Grieken. Même si depuis les élections et la victoire de l’extrême droite, le leader de la N-VA n’a plus été aussi catégorique, De Wever a affirmé précédemment : " Jamais avec le Vlaams Belang ". " Ce parti n’a pas de style ", a-t-il déclaré pour défendre une citation extraite du quotidien De Tijd dans lequel il avait associé le Vlaams Belang à une crotte de chien dans du papier journal. Reprocher à un jeune homme bien propre sur lui aux allures de gendre parfait qu’il n’a pas de style alors qu’on dérape soi-même à plusieurs reprises, voilà qui est très peu crédible. La différence entre le PS et le VB selon De Wever ? Di Rupo est un seigneur qui défend d’autres idées, tandis que sur de multiples points il partage la vision du VB, mais le style ne lui convient pas. Ma foi… De tels propos n’impressionnent plus personne.

Dans l’espoir de grappiller quelques pour cent à l’extrême droite et en dépit de voix plus modérées comme celles du Ministre-Président sortant Geert Bourgeois, de Valerie Van Peel ou de Jan Peumans, la N-VA a déroulé le tapis rouge au Vlaams Belang. La Force du Changement s’est révélée celle du Durcissement.

RETOUR À LA CASE DÉPART

Nous voilà de retour à la case départ. Quelque euphorie de quelque autre parti serait triviale. Tout au plus le PVDA/PTB peut se réjouir d’accéder au Parlement. Le politologue Cas Mudde a affirmé qu’un nouveau " dimanche noir " ne nous surprendrait plus. Il s’est trompé. Une amie en avait les larmes aux yeux. Vingt ans durant, la gauche s’est vu reprocher de ne pas " suffisamment énoncer les problèmes ". Du vent ! Il se pourrait bien que les paroles de Bert Bultinck, le rédacteur en chef du magazine Knack, se révèlent tristement visionnaires. Les stéréotypes racistes en Flandre ? C’est viscéral, inscrit dans les gènes.