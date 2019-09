Pourquoi le PS ne ferme-t-il plus la porte à la N-VA au fédéral? - Interview de Paul Magnette... Les gouvernements de la Région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont désormais formés. Côté flamand, les négociations se poursuivent entre La N-VA, le CD&V et l'Open VLD. Mais au fédéral, cela n'avance manifestement pas. Pourtant, du côté du PS, on ne peut plus parler de non ferme au sujet de la N-VA. Évolution ? Changement de tactique ? Patience, répond Paul Magnette.