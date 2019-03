Pourquoi le prix des assurances hospitalières explose-t-il ?

Les coûts des soins de santé sont très élevés en Belgique. La part des dépenses à la charge des patients est parmi les plus hautes d'Europe : il n'y a que la Suède, l'Espagne, le Portugal et la Grèce où l'on constate un pourcentage de dépense des ménages plus élevé qu'en Belgique. Notre pays se situe au-dessus du double de la France et du Luxembourg, pas loin du double de l'Allemagne et bien plus haut que les dépenses des ménages bataves selon l'OCDE .

Les suppléments d'honoraires augmentent et conséquence directe, le prix des assurances suit la même trajectoire. En 2015, cette augmentation était annoncée. En 2017, elle était réalité. Et l'été dernier, elle était confirmée. Sur la période 2008-2017, la MC fait état d'une augmentation moyenne de 7%, par an.

A quoi servent les suppléments d'honoraires ?

Deux fonctions essentielles : assurer un supplément de revenus aux médecins et financer, indirectement, les hôpitaux. Ces derniers souffrent financièrement : l'étude MAHA 2018 de Belfius montre que 40% de hôpitaux sont dans le rouge. Les sources de revenus sont limités pour ceux-ci, les suppléments de chambre et d'honoraires permettent donc de "limiter la casse" budgétaire.

Supprimer les suppléments d'honoraires médicaux ?

Pour les Mutualités chrétiennes, il existe une solution simple il faudrait tout simplement interdire les suppléments d'honoraires et faire en sorte que les chambres individuelles deviennent la norme, les deux propositions étant liées : "Si nous extrapolons les chiffres du baromètre hospitalier MC à l’ensemble de la population, les patients ont payé près de 1,4 milliard d'euros de leur poche à l’hôpital en 2017, dont – selon nos estimations – 541 millions d’euros de suppléments d’honoraires. Pour les assurances facultatives, telles que les assurances hospitalisation, qui couvrent entre autres ces frais, les Belges (particuliers et employeurs) paient aujourd'hui ensemble environ 1,7 milliard d’euros de primes. Si les suppléments disparaissaient, les assurances hospitalisation ne seraient, en définitive, plus nécessaires. Les sommes ainsi libérées par les assurés et les employeurs pourraient être réinjectées dans l’assurance soins de santé obligatoire. On parviendrait de cette façon à un financement correct et transparent des hôpitaux et des médecins. Le patient a tout à y gagner. Les chambres individuelles deviendraient la norme, sans que personne n’ait à se préoccuper de sa facture d’hôpital."

Les tous derniers chiffres disponibles, publiés après l'analyste de la MC par l'agence inter-mutualiste, font apparaître une facture plus lourde encore pour les suppléments d'honoraires : 563 millions de suppléments d'honoraires pour 2017, un record.

Dans l'interview ci-dessous, Jean Hermesse, le président de la mutualité chrétienne, explique pourquoi et comment la suppression des suppléments d'honoraires est une nécessité pour le secteur.